'Alacrán' Berchelt quiere seguir sumando nombres

El campeón mexicano Miguel Berchelt asegura que ya tiene en sus manos “el cinturón más bonito de todos” y no quiere ningún otro, lo único que desea es seguir sumando nombres al récord que mantiene en 33-1, con 29 nocauts y que mejor si son de algún otro monarca como Vasyl Lomachenko, El Explosivo Machado o el japonés Kenichi Ogawa.

“Que no me mal interpreten. Yo quiero a los mejores nombres, pero no me interesa ninguno de sus títulos. No es que desprecie al resto, pero yo ya tengo el cinturón con el que siempre había soñado, el más bonito de todos. Obviamente quiero a los campeones, pero no porque quiera sus cinturones, si no porque para ser el mejor peleador de todos tienes que ganarle a los mejores. Incluso esas peleas se podrían dar sin que arriesguen sus títulos y yo aceptaría”, dijo el peleador cancunense que el fin de semana defendió por segunda ocasión la corona mundial superpluma del Consejo Mundial de Boxeo.

El Alacrán aseguró que su interés estaba en tener el cinturón que ha avalado a peleadores como Muhammad Ali, Mike Tyson, Julio César Chávez, Juan Manuel Márquez, por eso no le llama tanto la atención obtener el resto de las correas.

Satisfecho por noquear en tres asaltos al ghanés Maxwell Awuku, luego de una preparación que le impidió festejar Navidad y Año Nuevo, Berchelt aseguró que tras desquitarse, ahora descansará y disfrutará con su familia lo que no pudo hacer durante las fiestas, pero con la mente puesta en un pronto regreso.

“No quiero romper con el ritmo, me encanaría pelear unas dos o tres veces más. Sé que ya fue designado mi retador obligatorio, Miguel Román, que es una pelea dura y deberé estar preparado, si quiero seguir con los planes”, declaró luego de enterarse que Román, en Ciudad Juárez, había noqueado en cuatro rounds al colombiano Arístides Pérez.

Con la prioridad de volver a mitad de año para enfrentar al chihuahuense, Berchelt reconoce que su duelo tendría que ser antes de septiembre, pues sabe que la revancha entre Canelo Álvarez y Gennady Golovkin le quitarían reflectores.

“Yo estaría listo para julio, para volver con mucho punch. Sé, porque conozco a Miguel Román, que será una pelea dura, de mucha fortaleza física, pero no importa, confío en cómo estamos preparándonos, pues ha dado muy buenos resultados”, agregó.

El duelo ante Mikey Román, peleador que lleva récord de 59-12 con 46 nocauts y dos oportunidades fallidas por título mundial, será la primera obligatoria desde que Miguel destronara a Francisco Vargas.