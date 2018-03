Mexicoamericano gana la corona superligera del CMB

Ciudad de México

El peleador mexicoamericano José Ramírez se alzó la noche del sábado con su primer campeonato mundial al vencer por decisión unánime al estadunidense Amir Imam.

El de california se adueño de la corona superligera del CMB en lo que fue la disputa mundial número 2 mil del organismo con sede en México.

“Es un honor el haber sostenido una pelea así. Imam es un gran peleador que dio una muy buena pelea a los fanáticos. Desobedecí a mi esquina (en mantener sólo la venta) y salí a pelear cara a cara es porque estaba disfrutando de cada segundo de la pelea. Sabía que no me ganaría”, declaró el hijo de padres mexicanos, quien presionó a Amir Imam al punto de que no pudiera adaptar su estrategia.

Además del título mundial, Ramírez mantuvo la calidad de invicto con 22-0 y 16 nocauts y de paso regaló a su promotor, Bob Arum, una victoria más sobre su legendario archirrival en el negocio, el estadunidense Don King.