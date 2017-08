Consejo Mundial de Boxeo realiza con éxito torneo de golf

El presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Mauricio Sulaimán, olvidó por un momento los guantes y encabezó el “Primer torneo de golf WBC Cares", donde lo recaudado será para apoyar a niños enfermos en todo el mundo.

El Club de Golf Bellavista, en el Estado de México, fue el escenario donde diversas personalidades se reunieron para el torneo a beneficio, entre ellos el publicista Carlos Alazraky, el ex ligamayorista Karim García, el promotor Oswaldo Küchle y el Comisionado de Boxeo en Ensenada, Juan Carlos Pelayo.

Desde muy temprano comenzaron Sulaimán Saldívar y todos los participantes su recorrido, en el cual mostraron sus habilidades en el campo de juego.

The first WBC CARES Golf Tournament is taking place today... BOXING and GOLF together for a big cause. pic.twitter.com/mimkgsSb18

También se dieron cita Christiane Manzur y Jill Diamond, esposa de Mauricio Sulaimán y la directora del “WBC Cares”, de manera respectiva, quienes estuvieron atentas a lo que ocurría en el green, donde los participantes se jugaron diversos premios.

Para apoyar este torneo se dejaron ver ex campeones mundiales como Francisco "Bandido" Vargas, Humberto "Chiquita" González, Pipino Cuevas, "Lupe" Pintor, Rubén Olivares y César Bazán, quienes convivieron con algunos aficionados y se tomaron fotografías.

También estuvo la monarca supermosca del organismo verde y oro, Guadalupe "Lupita" Martínez, además de Jessica González e Irma “Torbellino” García.

Lo recaudado será a beneficio de niños en diversos países del mundo que requieren ayuda, en un primer torneo exitoso y del que se espera se convierta en una tradición.

The first WBC CARES GOLF TOURNAMENT; A GREAT SUCCESS !!



Thanks to all people that made it possible ! pic.twitter.com/8g03PAPSgg