Marco Antonio Barrera se vuelve inmortal

Ciudad de México

La primera vez que Marco Antonio Barrera escuchó que tenía madera para ingresar al Salón de la Fama, no se lo creyó. Tenía 25 años y aunque ya tenía una serie de guerras en su récord sabía que "ese lugar solo está destinado a los más grandes".

Ahora, 22 años después, con cinco campeonatos mundiales en tres divisiones y 75 peleas entre las que destacan algunos de los rivales más duros de su época, Marco Antonio está listo para ingresar a Canastota, Nueva York, y compartir sitio con figuras como su ídolo Julio César Chávez, Muhammad Ali, El Púas Olivares, Sal Sánchez y muchos más. "La verdad es que no me la creo. Es algo con lo que muchos sueñan y muy pocos logran", reconoció muy sonriente el peleador que dejó un balance de 67 triunfos, con 44 nocauts, por siete derrotas. "Es algo que pensé que no se daría, yo solo quería subir y demostrar que soy el mejor, pero ahora veo que el trabajo fuerte rindió frutos y me hace sentir muy orgulloso que todo el esfuerzo es reconocido", dijo a La Afición el ex campeón que decidió poner fin a su carrera en 2011 con una victoria sobre José Arias, en una función que realizó en Guadalajara.

Barrera Tapia, nativo de Iztacalco, CdMx, logró su ingreso al Salón de la Fama de Canastota en su primera nominación, en donde asegura aguardará a que entren algunos de sus rivales entre los que destacan Manny Pacquiao, Érik Morales y Juan Manuel Márquez. En la ceremonia de inducción, que iniciará el domingo por la mañana, después de dos días en los que se realizaron varios eventos, incluido un desfile por las calles de Canastota, Barrera compartirá ceremonia con el estadunidense Evander Holyfield, así como representantes del fallecido ex campeón Johnny Tapia y el anunciador Jimmy Lennon Sr., quienes hicieron gran aportación al deporte de los puños. Barrera será el boxeador mexicano de nacimiento número 14 en ingresar al prestigiado lugar en donde también están reconocidos los mexico-cubanos Ultiminio Ramos y José Mantequilla Nápoles; así como varios mexicoamericanos entre losque destaca Óscar de la Hoya.

“Es algo que me cuesta describir, pues es un honor enorme ser parte de la historia, estar al lado de grandes campeones mundiales del mundo”, explicó el ahora analista deportivo. Con peleas como la trilogía ante su enemigo a muerte y ahora amigo, el tijuanense Érik Morales, así como los enfrentamientos que sostuvo ante el monarca filipino Manny Pacquiao, Marco Antonio Barrera dejó una huella imborrable en el boxeo no solo de México, también en la historia del deporte internacional.

EL RESTO DE LA CLASE 2017

EVANDER HOLYFIELD EU/27 años profesional Real Deal fue el primer crucero que conquistó los pesos completos. Se adueñó del campeonato crucero y en 1990 noqueó a Buster Duglas para reinar en la máxima categoría. La pelea por la que será recordado fue la que perdió parte de su oreja por una mordida de un desesperado Mike Tyson.

EDDIE BOOKER EU/9 años profesional Black Dynamite formó parte de “La fila de asesinos”, grupo de afroamericanos que fue evitado por el resto de los boxeadores entre los años 30 y 40. Dejó récord de 66-5-8 con 34 nocauts. Tuvo que retirarse joven por una lesión en el ojo. Falleció en 1975 a los 57 años.

JOHNNY TAPIA EU/23 años profesional Mi vida loca fue cinco veces campeón mundial en tres divisiones (supermosca, gallo y pluma). Sus problemas con las drogas y depresión lo tuvieron contra las cuerdas varios años y tras recuperarse, al cambiar de religión, falleció a los 45 años por insuficiencia cardiaca en 2012.

JIMMY LENNON SR. EU/anunciador El legendario presentador arrancó su carrera en California y por casualidad, pues una noche el anunciador ofi- cial no apareció y el encargado de la arena Ocean Park le pidió a Lennon, cantante del lugar, si podría cubrir la vacante. Por décadas anunció miles de peleas hasta su fallecimiento en 1992.