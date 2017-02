Pacquiao pone a votación a su próximo rival

¿El próximo rival de Manny Pacquiao podría decidirse en Twitter? El boxeador filipino lanzó una encuesta en la red social en la que consulta a sus seguidores a quién prefieren como su futuro contendiente.

"¿A quién quieren como próximo rival para mí en los Emiratos Árabes?", escribió el púgil de 38 años, que presentó cuatro opciones: el australiano Jeff Horn, el estadunidense Terence Crawford y los británicos Amir Khan y Kell Brook.

Who do you want me to fight next in the UAE?