Manny Pacquiao es nombrado Coronel

Mientras que aún no se define el rival para la próxima pelea del boxeador filipino Manny Pacquiao, debido a los problemas con su promotor, este fue nombrado Coronel en su país.

Mediante su cuenta de Twitter, el pugilista publicó una serie de fotografías en las que está acompañado con su familia:

Being promoted to full pledge Colonel. Thank you to President Duterte, my wife Jinkee and my son Michael for all the support. #Godisgood 🇵🇭 pic.twitter.com/aQeIvBP5IP