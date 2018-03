Luis Nery vence a Shinsuke Yamanaka y mantiene invicto

Ciudad de México

No todo fueron malas noticias en Japón. A pesar del problema que tuvo con la báscula, durante la ceremonia de pesaje, el tijuanense Luis Nery logró rescatar una victoria al noquear por segunda ocasión al local Shinsuke Yamanaka.

La madrugada de este jueves, el ahora ex campeón mexicano subió al ring para terminar las acciones en dos rounds, luego de mandar a la lona en cinco ocasiones, cuatro de ellas oficiales, al veterano oriental.

En la ceremonia de pesaje, 'El Pantera' Nery falló con el peso pactado, superando el límite por 2.5 kilos, dejando vacante el campeonato gallo del Consejo Mundial de Boxeo.

"Gracias a Dios todo salió bien. Las cosas salieron perfectas. Nos preparamos para esto. Entrenamos y corrimos muy duro, y pues ahora a seguir entrenando para que nos den una oportunidad por un título mundial", declaró el mexicano quien no pudo defender ni una sola vez el título que conquistó en agosto pasado. Nery dejó su marca profesional en 26-0 con 20 nocauts.