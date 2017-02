‘Canelo’ y Chávez Jr. apuestan su bolsa de la pelea

Saúl 'Canelo' Álvarez y Julio César Chávez Jr. decidieron ir más allá del ring, ahora decidieron apostar su bolsa de ganancias de la pela que tendrán el 6 de mayo en Las Vegas, Nevada.

En el programa Despierta América, se presentaron ambos boxeadores con motivo de la gira de su pelea y los ánimos subieron de tono. Canelo le hizo ver al hijo de la leyenda, que ganaría cuatro veces más de lo que él, de inmediato Chávez acepto la apuesta.

El pacto de los pugilistas se cerró con un 'apretón de manos' donde el ganador se irá con la bolsa completa.



Things just got real! @Canelo and @jcchavezjr1 just bet their purse! @despiertamerica#CaneloChavezJrpic.twitter.com/8a0fWeW8O5