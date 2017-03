Chávez Jr. a 'Canelo': "Tu dinero me vale madre"

Ciudad de México

Julio César Chávez sube la temperatura de sus declaraciones de cara a la pelea contra Saúl 'Canelo' Álvarez y, mientras corría en las montañas de Temoaya, Estado de México, decidió dejar un mensaje claro al que será su rival el próximo 6 de mayo en Las Vegas.

"Canelo, no te gusta que te diga que has peleado con puros pesos chicos, con puras peleas siempre a tu favor. Esta vez no es así, es diferente. Vas a pelear conmigo. Por primera vez vas a pelear de a de veras. No es por el dinero, me vale madres tu pinche dinero. Lo que quiero es noquearte. Ganarte. Hacer que pagues lo que le has hecho a los demás, abusado.

"Grábatelo. Nunca vas a ser Julio César Chávez. Nunca vas a poder ser mejor que yo. Te voy a ganar", dijo el ex campeón.

Resaltando que la pelea es por orgullo y por demostrar quién es el mejor, Chávez Jr. aseguró que "le vale madre" el dinero de 'Canelo', solo va por la victoria que lo pondría de nuevo a las puertas de la elite del boxeo mundial.

Chávez Jr. se prepara bajo las órdenes de Nacho Beristaín y de Ángel Heredia en las montañas del Centro Ceremonial Otomí, donde planea obtener la mejor preparación de su carrera.