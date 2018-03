Julio César Chávez estrena estudio de boxeo

Ciudad de México

Julio César Chávez, el gran campeón mexicano, decidió sumarse al proyecto de un estudio de boxeo en la Ciudad de México. Una nueva modalidad para practicar sin necesidad de recibir golpes.

"Todo lo que sea acercar a las al deporte y alejarlo de los vicios es bienvenido. Yo originalmente no quería, pero me presentaron el proyecto y me gusto. Es para que vengan y suelten el estrés, para que tiren "chingazos", dijo en entrevista con La Aficion el primer mexicano en conquistar tres títulos mundiales en tres diferentes divisiones.

El sinaloense explicó que en el estudio, no hay ring, solo costales de agua que se asignaran a cada practicante en clases mixtas.

"Me emociona todo esto pues es algo nuevo para todos y estoy seguro de que tendrá una gran respuesta", finalizó.