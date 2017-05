México cedió dos campeonatos a Japón en boxeo

Ciudad de México

México cedió dos campeonatos del mundo a Japón en un solo fin de semana. En una función realizada en Tokio, el primero en perderlo fue el capitalino Juan Hernández, quien un día antes - durante la ceremonia de pesaje - falló el límite de la división por 200 gramos. Y el sábado en la madrugada con la derrota de Ganigan López, quien tras recorrer los 12 rounds perdió su calidad por decisión mayoritaria.

En las peleas que se realizaron en el Coliseo Ariake , Ganigan López salió a enfrentarse a Ken Shiro, un peleador de nueve encuentros profesionales, que se abrió camino en las tarjetas para que al final del duelo dos jueces lo vieran ganar con tarjetas de 115-113 y un tercero con empate.

El Maravilla, quien buscaba la segunda exposición de la diadema minimosca del Consejo Mundial de Boxeo (WBC), tuvo complicaciones para imponer el ritmo de la batalla y ante un aguerrido rival, que apegado al estilo oriental, fue aumentando progresivamente la presión, terminó cediendo el título que conquistó en Japón un año antes.

Luego de ocho rounds, el mexicano, se sabía abajo en las tarjetas y aunque apretar en busca de inclinar la balanza a su favor con constantes intercambios explosivos, al final las tarjetas beneficiaron al nipón.

Ganigan, quien buscaba sumar la victoria 29 como profesional, fue derrotado por séptima ocasión desde su debut en 2003 y perdió el cinturón que lo acreditaba monarca minimosca del Consejo Mundial de Boxeo tras 14 meses de reinado y una defensa.

En el caso de Juan Hernández, el hecho de no haberse sacrificado para bajar los 200 gramos que lo separaron del peso no marcó una diferencia, pues al enfrentar a Daigo Higa no mostró la fortaleza o rapidez que lo llevó a conquistar la diadema mosca del WBC.

Durante los seis rounds que duró la contienda, Hernández sufrió seis caídas, cuatro de ellas en el sexto round, para terminar perdiendo por nocaut técnico ante el invicto Daigo Higa, japonés que protagonizó su peleas profesional número 13.

Higa presionó desde el campanazo inicial y no perdonó al mexicano que aunque intentó boxear para evitar salir de zonas de peligro, pero que aún así cayó también en el segundo asalto y en el quinto.

Aunque el mexicano intentó reaccionar buscando un nocaut que lo salvara de sumar su tercer descalabro, Higa se las ingenió para lastimar a Hernández en el sexto round obligando a detener el duelo a dos segundos de que sonara la campana que los mandaba a descanso.

Higa mejoró su foja a 13-0 con 13 por la vía del nocaut.

“La verdad es decepcionante ver cuando alguien que salió de Tailandia como campeón pierda así. Pero me comuniqué con ellos en cuanto tuvieron problemas con la báscula y me dijeron que era imposible rebajar el excedente, que ya era peligroso. Pero para ser sincero me sorprendió verlo dos “