Juan Francisco Estrada cae en California

Enviada, Los Ángeles

Antes de la contienda Juan Francisco Estrada y Srisaket Sor Rungvisai se calificaron como los peleadores más duros de sus carrearas y arriba del ring lo demostraron.

La noche del sábado en el Foro de Inglewood el sonorense cayó por decisión mayoritaria en su intento por adueñarse el título mundial supergallo del Consejo Mundial de Boxeo en una pelea llena de golpes de poder, estrategia y fortaleza.

Como lo predijeron, las guardias encontradas fueron uno de los elementos que marcaron la noche, los tropezones hicieron que ambos peleadores tuvieran dificultades para realizar su estrategia y los choques de cabeza un peligro latente.

“Gané la pelea boxeándolo los primeros rounds y los últimos rounds con mi agresividad, no sé que querían los jueces de mi”, dijo el peleador mexicano que sumó su tercer descalabro profesional en una pelea con potencial a encuentro del año.

En el primer tercio de la contienda, ambos peleadores salieron a estudiarse, a moverse y a aprovechar cada error del rival para conectar sus mejores envíos. Estrada, cauteloso con los cabezazos, pues no quería descartar un corte como excusa para detener la contienda manejó una media distancia que le dificultaba conectar de manera contundente.

“Este tipo de peleas son de las que merecen segundas partes y a nosotros nos encantaría aterrizar esa pelea para septiembre. En SuperFly3”, declaró Tom Loeffler, promotor del evento, quien se dijo muy satisfecho por la forma en la que los protagonistas se brindaron a los fanáticos presentes.

Del tercer al séptimo round la presión del monarca oriental, quien brincó a la fama al dar cuenta del nicaragüense Román González, fue en aumento dejando a ratos congelado al mexicano que pasaba hasta medio minuto sin lanzar algún golpe entregando una importante ventaja en las tarjetas al monarca reinante.

Para el final del octavo episodio, sabiendo que estaba abajo en las tarjetas no oficiales, Estrada metió presión y con golpes a velocidad – procurando no tropezar con la guardia de su rival – comenzó a lastimar a un tailandés que no dejó de tirar golpes a pesar de que le llovían envíos al rostro de manera constante.

Olvidando por completo los golpes en zonas blandas, Estrada se enfocó del noveno al round 12 en tirar sus mejores golpes a la cabeza del monarca cerrando la desventaja en las tarjetas y abriendo la posibilidad de un empate, pero al final los jueces otorgaron dos tarjetas al oriental por 114-114, 115-113 y 117-111.

Con este triunfo, el tailandés consolidó su reinado al no sólo sumar un nombre como el de Estrada a su foja, también conservando por segunda ocasión el título del mundo y mejorando su récord a 45-4-1 con 40 nocauts.