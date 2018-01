Jorge Linares retiene su título sin problemas

Ciudad de México

El campeón venezolano Jorge Linares volvió a repetir la dosis a uno de los peleadores de su ex entrenador, el estadunidense Freddie Roach.

En la pelea preestelar de la noche, El Niño de Oro retuvo la corona ligera de la Asociación Mundial de Boxeo al vencer por decisión unánime al filipino Mercito Gesta.

“No sentí la pegada de Gesta, sentí que me lastimé la mano por ahí del cuarto, pero le lanzaba cada derecha con "cariño"… Freddie, lo siento, te volví a quitar un boxeador. Ni modo. Sabían ellos que no me iba a agarrar a menos que me pegara un gancho y no pudo en toda la noche”, declaró el peleador que mejoró su foja a 43-3, 27 KOs.

Sabiendo que el fuerte del tágalo era la pegada, el venezolano salió a boxear y a frustrarlo usando la cintura, haciéndolo fallar y le funcionó. Gesta comenzó a bajar el ritmo de pelea producto del cansancio y de los calambres por andar fallando tantos envíos.

Siguiendo los pasos de sus ídolo, Manny Pacquiao Gesta salió al sexto round dispuesto a matar o morir, pero los golpes rectos de Linares le exprimieron las ganas.

Al término de los 12 rounds, los jueces le dieron la victoria por decisión unánime a Linares, quien ahora es libre de ir por peleas que le han ofrecido, sobre todo la de Vasyl Lomachenko, quien contempla subir de división.

“No quiero mencionar nombres, pero se siente bien escuchar que todos me mencionan a mi. Todos quieren pelear con Jorge Linares. Yo lo único que quiero es que suban al ring y me enfrenten”, finalizó.

La tercera, la vencida.

El peleador argentino Lucas Matthysse logró coronarse en su tercer intento mundialista en una pelea que duró ocho densos episodios en los que fueron abucheados por los fanáticos por el exceso de especulación.

La Máquina Matthysse logró encontrar la forma luego de ocho episodios y con dos combinaciones logró mandar a la lona al tailandés que iba por su primer intento mundialista.

El de Chubut encontró problemas en adaptarse e una contienda en donde su rival decidió boxear y no tirar tantos golpes, además de que lo aventajaba con el alccance y estatura, y a pesar de que su esquina lo mandó a ser mucho más agresivo se tomó su tiempo para hacer uso de su pegada.

Con esta victoria, el peleador de 35 años Matthysse mejoró su foja a 39-4, con 35 nocauts para adueñarse de la corona mundial que buscaba desde 2013.