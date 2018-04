Jessica Nery Plata es campeona Mundial de la AMB

Ciudad de México

Jessica Nery Plata dio la sorpresa y se coronó nueva campeona mundial Minimosca de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) al llevarse una decisión dividida ante Silvia “Guerrerita” Torres en una épica guerra femenil en el combate estelar en un abarrotado Gimnasio del Sindicato de Trabajadores del Metro en la Ciudad de México.

Fue una pelea emocionante de principio a fin en donde ambas se entregaron totalmente y resultando un quinto choque inolvidable y todo indica que irán por la sexta.

Después de diez asaltos, los jueces dieron 97-94 para Torres, 98-93 y 96-94 para Nery Plata, quien cumplió su sueño de ser campeona mundial, así como una promesa a su mamá fallecida.

“(Tengo) muchos sentimientos encontrados, este cinturón es en memoria de mi mamá, quien se me fue hace meses y contenta por la gran pelea que dimos, siempre me sentí en control de la pelea y me gustó que el público al final de la pelea estaba conmigo apoyándome”, dijo Nery (22-2, tres nocauts) .

La nueva monarca universal agregó que con gusto pelearía por sexta ocasión con Torres. “Ya llevamos cinco peleas y todas emocionantes si quiere Silvia vamos por la sexta pelea”.

La ahora ex campeona mundial Silvia Torres (19-1, 6 nocauts) reconoció que el enfrentamiento estuvo muy duro, reñido y que pudo ser la decisión para cualquiera de las dos.

“Fue otra pelea emocionante para el público, pero una puntuación de un juez no refleja lo que pasó en el ring, me levantaré y buscaré una sexta pelea con Jessica”, dijo Silvia, quien terminó con el rostro muy lastimado.

El primer asalto fue un round de estudio en el segundo Silvia inició con su boxeo contragolpeando y Nery castigando a las zonas blandas.

Torres tomó el control del combate en el tercer asalto con su boxeo defensivo ante la presión constante de Nery Plata. En el cuarto episodio Jessica continuo presionando a Silvia, quien se movió por todo el ring contragolpeando ante ruidosas porras del público que en su mayoría apoyaba a la campeona mundial.

En el quinto asalto Nery logró que Silvia se detuviera a intercambiar golpes sacando la mejor parte a retadora, quien conecto varios uppers

En el sexto asalto Nery llegó con izquierdas y derechas sobre Torres, quien empezó a sangra de las fosas nasales.

Ya en el séptimo Silvia ya no pudo hacer su boxeo sobre piernas y se paró a intercambiar golpes logrando llegar a Nery, quien cerró muy bien el round le inflamó el ojo izquierdo a la hermana de Ana María Torres.

El octavo el clímax de la pelea llegó al fajarse ambas, Torres fue revisado su ojo por el médico del ring y la dejaron continuar y la pelea se tornó más dramática con un final de round al tú por tú ante el griterío del público dividido ya en porras.

Un memorable noveno asaltos ambas peleadores regalaron con feroces intercambios de golpes en donde ambas se conectaron Torres muy lastimada de su ojo izquierdo mostró una gran valentía y se fajó.

Para el décimo y último episodio no se guardaron nada y cerraron la pelea paradas lanzado golpes con el público de pie aplaudiendo a Torres y Nery.

JUÁREZ LOGRA IMPRESIONANTE NOCAUT

Hasta el noveno asalto César ¨Corazón¨ Juárez definió la pelea con un salvaje derecha que conectó al colombiano Wilber Soto para noquearlo a los 46 segundos en lo que fue el combate co-estelar.

Al inicia el combate parecía “Corazón” Juárez (22-6 y 17 nocauts) definiría pronto la pelea, pero Soto (21-4 y 11 nocauts) supo capotear los feroces ataques del capitalino y fue haciendo adulta la pelea.

Juárez pareció cansarse en el quinto round, pero nunca dejo de ir hacia enfrente ni lanzar huracanados ataques, aunque muchos no llegaron a Soto, quien por momentos dominó la pelea.

Llegó ese noveno round y “Corazón” asestó la potente derecha al rostro de Soto, quien cayó bocabajo a la lona, el réferi José Medel le contaba cuando la esquina del colombiano ingresó al ring y se acabo la pelea.

“Me siento contento por el nocaut, no muy satisfecho, porque no podía finiquitar a mi rival, fue muy elusivo, pero pudimos terminarlo, esta noche inicia mi camino a una nueva oportunidad de título mundial”, expresó Juárez.

En una pelea de muchos golpes intercambios de golpes los jueces otorgaron una decisión dividida a Oscar Nery Plata sobre Bryan Ramos sobre en seis episodios en una pelea en la división Gallo.

Nery (11-2, seis nocauts) y Ramos (9-2-1, un nocaut) se enfrascaron desde el primer asalto en un duelo de tu por tu en un impresionante ritmo que mantuvieron hasta el último round.

Nery hizo lo suficiente para llevarse el triunfo sobre el joven Bryan quien recibió muchos golpes aunque de poder, pero le llegaron a su rostro.

Los jueces marcaron: 57-58 para Bryan y 59-56 y 58-56 para Nery Plata.

Adrián “Gatito” Curiel (11-0, 3 nocauts) sufrió para ganar una decisión unánime en seis asaltos a Ángel Martínez (7-4, tres nocauts) en un choque de pesos Minimosca.

Fueron seis asaltos de muchos intercambios de golpes, pero por varios momentos Martínez sacó la mejor con castigo a las zonas blandas de Curiel. Los jueces marcaron:

