Jaime Munguía tendrá oportunidad mundialista

Ciudad de México

El prospecto mexicano Jaime Munguía sólo pedía una oportunidad para poder mostrar todas sus herramientas y la ha obtenido.

Luego de haber sido nombrado como una de las opciones para reemplazar al ex campeón tapatío Saúl Álvarez, en su duelo ante Gennday Golovkin, pero rechazado por la comisión Atlética de Nevada por lo que consideraron falta de experiencia, el peleador tijuanense fue elegido como retador para el estadunidense Sadam Ali, luego de que se quedara sin rival a 15 días de subir al ring.

"Yo lo único que quería era una oportunidad mundialista y creo que el ser una opción de Golovkin me ayudó a posicionarme. Ahora me toca lucir, entregar una pelea de esas que emocionan al fanático, aunque Ali es un tipo totalmente diferente a Gennady Golovkin, tendré un plan preciso para cortarle la racha... Golovkin es un peleador muy parado, que busca la pelea, Ali es correlón, pero todo estará en cortarle las salidas, llevarlo a las cuerdas y buscar el nocaut, pues me encantaría no dejar ni una duda", dijo a La afición el invicto bajacaliforniano que mantiene foja de 28-0 con 24 nocauts.

Ali, dueño de la corona superwelter de la Organización Mundial de Boxeo, estaba originalmente programado para enfrentarse al ex campeón inglés y retador mandatorio, Liam Smith, pero un problema cutáneo dejó fuera de combate.

Con tan sólo 15 días para rescatar la función, los promotores voltearon a ver al espigado mexicano quien desde hace un mes se declaró listo para brincar al encordado y abrir el camino a puño limpio, aún sabiendo los riesgos que conlleva ser reemplazo de último momento.

"Yo estoy en el gimnasio sin descanso desde hace varios meses por lo que no será problema alguno subir al ring, traigo muy buena condición. Esta es la oportunidad que quería y no puedo fallar. Tendré que hacer adaptaciones en la forma de pelear, pero estoy seguro de que tengo los argumentos para poder disputarle y complicarle el panorama a un peleador como Ali. Es mi momento y lo voy a disfrutar", abundó el peleador que en sus últimas cinco salidas ha despachado a todos por la vía corta.

Sadam Ali, quien se coronó campeón en diciembre al dar cuenta del boricua Miguel Ángel Cotto en su último duelo como profesional, buscará ante Munguía la primera exposición del cinturón mundial y de paso mejorar la foja que mantiene en 26-1, con 14 KOs.

El mexicano planea mantenerse una semana más en su natal Tijuana, donde instaló su campo de entrenamiento, para después moverse a Verona, en donde encarará a Sadam Ali.