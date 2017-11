Jackie Nava correrá maratón con causa

Ciudad de México

El vivir en carne propia el sismo del 19 de septiembre tocó una fibra sensible de la ex campeona mundial y ahora diputada federal Jackie Nava, quien buscó la forma de aportar. Alejada del boxeo por sus compromisos políticos, la peleadora tijuanense encontró en el atletismo un refugio y desde hace meses se prepara para lo que será su debut en un maratón.

"El correr fue una forma de darme un tiempo solo para mí, ya que por mis compromisos en la Cámara de Diputados no podía entrenar por las tardes. Ahora encontré la forma de mezclar dos cosas y sacar un provecho. Correré mis primeros 42 kilómetros y una buena amiga me dio la idea de juntar recursos para apoyar a los niños que perdieron a sus padres en la tragedia del 19 de septiembre", declaró La Princesa Nava, quien asegura que "venderá" cada kilómetro de la competencia a patrocinadores y al final se contactará a los niños en busca de satisfacer sus necesidades básicas.

#VIDEO | @JACKIENAVA_of correrá su PRIMER Maratón



¡Y lo hará en pro de los niños afectados por el sismo! ❤️ @LaKiks con los detalleshttps://t.co/nT0SxWVnxzpic.twitter.com/Xw40RwPH1y — La Afición (@laaficion) November 23, 2017

Nava Mouette ha participado ya en medios maratones y carreras en México y Estados Unidos, pero decidió que su primer maratón sería en "Gobernador" que se realizará el 17 de diciembre en Mexicali.

"Lo primero que pensé después del temblor fue en mis hijas, las ganas que tenía de volver y verlas que estaban bien. El saber que hay 51 niños, al menos registrados en el DIF, que quedaron sin sus padres es un sentimiento muy fuerte, por eso quiero ayudar. Por eso decidí donar mis kilómetros en busca de esos patrocinios vendiendo el kilómetro en 5 mil pesos, pero si se junta mucho más, mejor", explicó Jackie, quien invitó a fanáticos, empresas o cualquiera que lo desee a sumarse y ayudar a los pequeños.

La peleadora que fue la primera campeona que tuvo el Consejo Mundial de Boxeo aseguró que los dos últimos kilómetros los donará ella en nombre de sus dos hijas Frida y Valentina.

El regreso al ring, lo pendiente

El volver a experimentar la sensación de subir a un ring es algo que Jackie Nava no puede olvidar y por eso pretende acomodar sus compromisos en busca de volver a mediados del 2018 y si todo sale de acuerdo a lo planeado ir tras un título del mundo que sea el cierre ideal a su carrera.

"Es algo que no puedo olvidar, pero tengo compromisos. Aún me resta poco más de medio año en el cargo y deseo cumplir al 100 por ciento y no quiero subirme al ring dando ventajas, por eso elegí regresar hasta el año que viene. Veré cómo reacciona mi cuerpo, si se adapta. Hay varios peleadores veteranos que hacen muy buen papel arriba del ring. Si yo veo que ya no hay forma, pues llegará el momento de tomar la difícil decisión", finalizó.