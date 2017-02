Rinden homenaje a Muhammad Ali en Grammy 2017

Ciudad de México

La 59 entrega de los premios Grammy, a lo mejor de la música, tuvo espacio para el mundo del deporte, luego de que el ex boxeador estadunidense Muhammad Ali, recibiera un homenaje póstumo recordando su paso por los acordes y las letras.

En un video proyectado en la celebración musical, se memorizaron a algunos intérpretes que fallecieron el año pasado, tales Prince, George Michael y el pugilista considerado por muchos como el mejor de todos los tiempos.

Ali probó suerte grabando un disco como solista titulado 'I Am The Greatest'; se dio el lujo de compartir el micrófono con grandes cantantes como Frank Sinatra en un producto titulado 'Ali and His Gang Vs. Mr. Tooth Deca', el cual compitió por un Grammy en 1977.