He salido negativo en más de 90 exámenes: 'Canelo' Álvarez

Ciudad de México

Saúl 'Canelo' Álvarez reaccionó tras la cancelación de la revancha que sostendría ante el kazajo Gennady Golovkin.

"Me siento muy triste y me siento impotente de no poder hacer que esta pelea suceda en este punto", dijo en conferencia el boxeador tapatío tras el anuncio oficial por parte de Golden Boy Promotions.

El jalisciense reiteró que pese a dar positivo por clembuterol, es un "peleador limpio" y varios exámenes anteriores así lo han comprobado.

"Respeto mi deporte, me respeto a mí, y quiero decir que lo más importante es aclarar la situación. Me he hecho más de 90 exámenes y todos han salido negativos", insistió 'Canelo'.

Saúl admitió que será más cauto en un futuro y espera que su nombre no se vea perjudicado tras la cancelación de este combate ante 'GGG'.

"Me pesa mucho que por mal manejo de la información se vea manchado mi nombre. Tendré que tomar precauciones para mi futuro. Soy un peleador limpio. Estoy tranquilo y con la frente en alto. Acataré todo lo que diga la Comisión de Nevada", sentenció.

'Canelo' también envió un mensaje al equipo de Golovkin, quienes lo han criticado y señalado por su positivo en clembuterol.

"Lo que diga el equipo de Golovkin no me molesta, no son doctores ni expertos. Viniendo de ellos suena más como a excusa o que tienen miedo".