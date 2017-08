La polémica por los guantes de pelea Mayweather vs. McGregor

Ciudad de México

La T-Mobile Arena de Las Vegas albergará este 26 de agosto la denominada 'Pelea del Siglo', entre el ex pugilista Floyd Mayweather y el peleador de artes marciales mixtas Conor McGregor, inusual combate que ha ido de polémica en polémica.



La más reciente controversia por esta pelea, que estará sujeta a las reglas estándares del boxeo, es por el tipo de guantes que se utilizarán.

Las normas del pugilismo profesional establecen únicamente dos variaciones en el peso de los guantes: ocho y 10 onzas (226 y 283 gramos, respectivamente). El tamaño depende de la categoría del enfrentamiento: para los combates en el rango de las 105 libras (47.63 kg) y las 147 libras (66.68 kg) se deben usar los de 8 onzas; a partir de las 154 libras (69.85 kilogramos) se utilizan los de 10 onzas.

Hay otras variables en el peso: 12, 14, 16 y 18 onzas, las cuales se emplean en la preparación del púgil y se eligen dependiendo el entrenamiento que vayan a efectuar.

Para la pelea entre 'The Money' y 'The Notorious' se usarían los guantes tradicionales de un duelo profesional en las 154 libras; sin embargo, el 16 de agosto la comisión deportiva de Nevada autorizó, a petición de los deportistas, que utilicen guantes de ocho onzas, lo que no corresponde al reglamento del boxeo profesional.

Floyd no desconoce estos guantes ya que la mayor parte de su carrera fue en las 147 libras. Por su parte, Conor utiliza en sus duelos de artes marciales mixtas guantes de 4 onzas.

Sólo queda esperar el día del enfrentamiento para saber a quién le benefició o perjudicó el peso de sus puños.