Guadalupe Martínez gana la carrera del Consejo Mundial de Boxeo

Ciudad de México

Con un tiempo de 27 minutos con 26 segundos, la campeona supermosca Guadalupe Martínez conquistó la Quinta Carrera de Campeones del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en la categoría femenil, en la distancia de seis kilómetros que se llevó a cabo este domingo.

Martínez, quien destronó a Zulina “La Loba” Muñoz, aceptó que este resultado la motiva para llevar de manera exitosa la segunda defensa de su corona.

“Con el correr el frío se te quita y estoy muy contenta, es mi primera carrera del CMB; el 3 de febrero (ante Irma García), defiendo mi títu

lo y ganar me da más confianza para mi pelea. Esta carrera la tomé como entrenamiento”, dijo.

La boxeadora manifestó que pese a que no ha sido sencillo emprender el camino dentro del cuadrilátero, está muy contenta por el respaldo que ha tenido de su familia.

“Es un trabajo 100 por ciento para toda la vida. Estoy orgullosa de que mis hijos estén conmigo, aguantando mis entrenamientos, mis dietas; estoy contenta por el triunfo”, apuntó.

Mientras que el ganador en la categoría varonil, con un tiempo de 20:36 minutos, José Fernando Centeno Sierra, reconoció la dificultad de correr en estas condiciones.

“A esta temperatura el cuerpo casi no suda, no hay mucho desgaste físico, solo las piernas, pero es impresionante correr con frío porque me ayuda mucho. El triunfo se lo dedico a mis padres, a mi hermana y a mi novia”, compartió.

Jackie Nava, excampeona mundial supergallo, también tomó parte en esta carrera atlética, y habló sobre su regreso tras su periodo como diputada en Tijuana, para pelear con Mariana “La Barbie” Juárez.

“No sabemos (cuando será), sí me interesa, sería un error de mi parte agarrarla directamente, sería darle mucha ventaja, tendría que estar al 100 por ciento. Estamos en eso, tomando ritmo de lo que queremos y vamos a ver qué se decide”, indicó.

Mientras que Jill Diamond, presidenta del CMB Cares, se mostró emocionada por la participación de la gente en este evento recreativo, y comentó que es “impresionante ver la unidad de la gente, la sonrisa de cada persona al cruzar la meta, esto es el deporte, esto es la familia del CMB”.

Resultados:

6 Km varonil

01. José Fernando Centeno Sierra - 20:26

02. Raymundo Rodríguez - 21:17

03. Néstor Antonio García García - 22:08

6 Km femenil

01. Guadalupe Martínez Guzmán - 27:36

02. Elsa Marlen Sarabia Quiroz - 28:03

03. Luisa María Ojeda Jarillo - 29:37

12 Km varonil

01. Jonathan Morales Serrano - 42:23

02. Alejandro Caltenco Abriz - 43:55

03. César Hernández Alvarado - 44:23

12 Km femenil

01. Fabiola Martínez Plata - 53:04

02. Karen González Rodríguez - 57:26

03. Itzu Villarce Cervantea - 57:49