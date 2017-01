Duelo entre noqueadores

Ciudad de México

Gennady Golovkin insiste en no poner freno a su carrera y enfrentar a los mejores. Uno tras otro. La prueba es que ayer presentó el duelo de unificación que tiene programado para el 18 de marzo contra el estadunidense Daniel Jacobs, en Nueva York.

En calidad de supercampeón medio de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Golovkin enfrentará a Jacobs como un esfuerzo de disminuir la cantidad de monarcas mundiales que tiene el organismo con sede en Panamá.

“Respeto mucho a Jacobs. Es grande, es un reto muy grande para mí, para nosotros, para todos. Creo que Daniel está listo para esta gran pelea y estoy muy feliz porque se ha convertido en el reto más importante que he tenido en mi carrera y estamos listos también para enfrentarlo”, dijo durante la conferencia de prensa que se dio en Nueva York. “Esta es una pelea soñada, la más importante en esta división. No hay mañana, no en el futuro. Prometo será un gran show”, abundó.

Durante este evento, Tom Loeffler, promotor del multimonarca kazajo, reveló que para esta ocasión no hay cláusula de revancha que proteja al dueño de las coronas de la AMB, Consejo Mundial de Boxeo y Federación Internacional de Boxeo, pero eso parece no preocuparle a GGG:

“Será un todo o un nada. Es la definición de dos gladiadores entrando al ring. Cuando tienes dos boxeadores entrando al ring con 35 nocauts consecutivos en su récord es un gran declaración de poder de puños”, señaló el empresario.

Tanto Golovkin como Jacobs estarán este miércoles en Los Ángeles para cerrar la gira de promoción y enfocarse a la cita que tendrán en el legendario Madison Square Garden.

VOLANDO BAJO

A pesar de estar encabezando la gran mayoría de peleadores libra por libra, los números de Gennady Golovkin en pagos por evento generados no son los más altos, según reportó la revista Forbes. En una lista que recientemente salió a la luz, quien encabeza el recuento de ganancias es el mexicano Saúl Álvarez.

Canelo, a pesar de que 2016 no fue su año más fuerte, pues obtuvo números bajos ante Liam Smith y ante Amir Khan, generó lo suficiente para alzarse por encima de figuras como Andre Ward y el mismo Gennady Golovkin.

Aun así existen posibilidades de recuperación si el mexicano decide enfrentar al monarca kazajo en algún momento del 2017, ahora que el duelo se prevé que genere decenas de millones de dólares. Dentro de la lista y en cuarta posición está situado el ruso Sergey Kovalev y en quinto sitio aparece Manny Pacquiao.