Chávez estrena gimnasio con su nombre

Ciudad de México

El gimnasio de boxeo del deportivo Morelos, en el corazón de Tepito, estrenó nombre, ahora es "Julio César Chávez González".

Acompañado por el jefe delegacional en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, JC fue recibido por cientos de personas, en su mayoría niños, a las afueras del deportivo e hicieron llover confeti y serpentinas en honor al peleador que llegó a paralizar a todo el país cuando peleaba.

"Estoy en donde salieron grandes campeones, incluyendo mi ídolo, Rubén Olivares, y de donde sé que seguirán saliendo grandes campeones, mejores que El Púas o que yo", declaró Chávez.

Escoltado por el delegado, el ex campeón recorrió el gimnasio hasta llegar al lugar donde más de 50 niños y jóvenes golpeaban los aparatos, a fi n de lucirse ante él.

Esforzándose por destacar entre el resto de los que practicaban, María, una chica de no más de 15 años, tiró manoplas frente al ex peleador; tenía que lucir, así que boxeó sobre piernas y tiró sus mejores golpes, pues "al fi n y al cabo no diario viene alguien así", afirmó la joven.

Luego de ver cómo trabajaron, Chávez subió al ring para develar la placa y recordarle a los jóvenes que el deporte es una gran herramienta para evitar problemas relacionados con drogas.

"El boxeo ayudará, sé que este lugar tiene un gran potencial para que de aquí salgan muchos muchos boxeadores, mejores que El Púas, que Ratón Macías o que yo. Aléjense de las drogas, pues no son la respuesta", finalizó Chávez Carrasco, quien durante todo el evento no dejó de sonreír, mientras observaba las muestras de afecto de los que por horas aguardaron esperanzados de que firmara un guante o un cuaderno, pues "hay que aprovechar", dijo uno de los presentes.