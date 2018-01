La meta de Gilberto Ramírez será unificar

Ciudad de México

Al sinaloense Gilberto Ramírez no le importaría viajar a Inglaterra o Alemania, si eso le significa enfrentar a los mejores dentro de su división y mostrar esa calidad que lo llevó a convertirse en el mexicano más joven en conquistar a la categoría de los supermedios. Pero antes de poder enfocarse en aterrizar esos duelos, tendrá que quitar del camino al ghanés Habid Ahmed.

A 14 días de subir al ring del Bank of America Center de Corpus Christi, para poner en juego la diadema supermedia de la Organización Mundial de Boxeo, El Zurdo habló sobre la importancia de acabar con el africano para enviar un mensaje al resto de la división.

"Hay buenos nombres y en mi peso, pero a mí me gustaría ir a Inglaterra y ganarles allá, por mi no hay ningún problema en viajar. En ese tipo de peleas, ante grandes nombres no importan las condiciones, pues yo tengo confianza en lo que puedo hacer, en la forma en la que nos preparamos y en mis alcances. Por eso he pedido a Chris Eubank, George Grooves o Callum Smith", dijo el espigado peleador que mantiene su foja en 36-0 con 24 KOS. "Pero antes de poder pensar en eso, me gustaría cumplir. Pues primero es lo primero y eso es mantener mi título y es con lo que espero cumplir", abundó.

Con una preparación que realizó entre Mazatlán y California, Ramírez Sánchez espera encontrar en Ahmed a un peleador que lo ayude a escalar su nivel, mostrar el trabajo que ha realizado en el gimnasio y de paso sumar un nombre más a la lista.

"Hemos estado trabajando muy duro para esta pelea y a dos semanas me siento bien listo para subir al ring. Es una pelea de riesgo para mi, para mi campeonato. De esas peleas buenas que la gente pide. Quiero ser un campeón sólido y este es el tipo de peleas que debo de tener. De él no conozco mucho sobre su estilo, pero por eso me he preparado fuerte, para varias formas de pelea, pues sé que es aguerrido y no regalará el cero en su récord", opinó.

A cuatro meses de cumplir los dos años de reinado, el peleador que entrena bajo las órdenes de la familia Zapari descartó pensar en subir de división, ahora de que su cuerpo aún no lo castiga para poder llegar al límite y además de que encuentra Eubank Jr., Grooves y Smith, así como en el estadunidense Andre Dirrell peleas con mucho potenciales que llamaránn mucho la atención del fanático.

"Mi meta es ser muy activo, mantener la corona de mi lado y mi invicto. Es algo muy importante para seguir abriendo camino y yo por eso no dejo nada al azar en mi preparación, pues sé que en cualquier momento llegará la oportunidad de enfrentar a los nombres que tengo en mente", abundó.

Tras un 2017 redondo, en el que venció las lesiones que lo aquejaron a finales del 2016 y tras dos victorias - ante el alemán Max Bursak y el estadounidense Jessie Hart, el mazatleco espera que este año la actividad sea mucho más constante, incluso subiendo al ring en cuatro ocasiones.

Otra de las metas que se ha impuesto para este año es volver a pelear en México, ahora de que su carrera lo ha llevado, desde hace casi cinco años, a presentarse sobre todo en Estados Unidos.

"No quito el pie del renglón, pues me encantaría que mi gente me viera pelear. Sé que ha sido un proceso largo para llegar a este punto, pero justo por eso quiero que me vean exponer el título allá, en Sinaloa", abundó, el peleador que está por terminar la etapa fuerte de su preparación y que aseguró que cuando se presente en Texas dará mucho de qué hablar con su actuación ante el aguerrido Ahmed, quien sabe llegará con todo dispuesto a robarle los reflectores