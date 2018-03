Golovkin molesto tras el doping de Canelo

Luego de que el boxeador mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez diera positivo por clembuterol en un control antidopaje, el kazajo Gennady Golovkin mostró su descontento al Consejo Mundial de Boxeo por permitir pelear al tapatío el próximo 5 de mayo.

Cabe recordar que previo a la revancha, Álvarez dio positivo en una sustancia prohibida pero el organismo mundial del pugilismo aseguró que los nivel no son tan elevados para cancelar la pelea.

Asimismo, 'GGG' sentenció que esto habla del poco profesionalismo del 'Canelo' Álvarez y su equipo.



Why do I like Big Bear? Because it reminds me of my home. Snow, frosting air and pine trees! pic.twitter.com/upxZRGEZMc