Golovkin asegura que sí peleará el 5 de mayo

La pelea entre Saúl Álvarez y Gennady Golovkin se ha cancelado, pero el boxeador kazajo ha asegurado que sí habrá un combate el próximo 5 de mayo en Las Vegas.

GGG utilizó las redes sociales para señalar que sí defenderá sus títulos de peso mediano en la fecha pactada, así sea contra otro contrincante.

I will be defending my titles on Cinco de Mayo in Las Vegas!

Official announcement coming soon! pic.twitter.com/ewsXojzBdv