Boxeador mexicano ‘rompe el muro’ de su contrincante

El boxeador mexicano Francisco Vargas enfrentó al estadunidense Rod Salk, quien subió al ring utilizando un short que hacía alusión al muro fronterizo que quiere construir el presidente Donald Trump en la frontera, acompañado de la leyenda "América primero".

El mexicano resultó victorioso tras vencer por nocaut técnico a Salk en el sexto round de la pelea.



El estadunidense ya no salió a disputar el séptimo round, por lo que Vargas obtuvo la victoria en la pelea disputada ayer en el Fantasy Springs Casino de Indio, California.



