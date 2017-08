Floyd Mayweather se despidió a su manera

Las Vegas

Floyd Mayweather reveló que no tenía interés en regresar al boxeo hasta que se habló de una posibilidad de enfrentar a la estrella de artes marciales mixtas, Conor McGregor. Y luego de dos años en el retiro, vislumbró la forma de compensar a los fanáticos por el fiasco que fue su pelea ante Manny Pacquiao.

“Uno hace cosas estúpidas en la vida, pero no es idiota… pero cuando están en juego 300 o 350 millones de dólares, ¿cómo negarase? A pesar de que no le debo nada a nadie. Decidí ponerme la presión, sentía que le debía a los fans una pelea así”, reveló el estadunidense que puso punto final a su carrera noqueando a The Notorious.

Money y su equipo tejieron una estrategia en la que apelaban a la falta de experiencia de Conor, en la que previeron se lanzaría a matar los primeros cuatro rounds y luego se cansaría tanto que dejaría de ser un peligro. Y así fue.

Explotando los puntos débiles de McGregor y sin arriesgarse en absoluto los primeros rounds, el experimentado boxeador dejó que su adversario se cansara de tirar y no encontrarlo para después empezar a trabajar hasta lograr el nocaut con el que quebró una racha de 6 años sin detener a su rival antes del límite.

“En esto se trata de trabajar de manera más inteligente y con menos intensidad… al final del día sin importar si me odiaron o me amaron los obligué a ver mis peleas y eso es lo que me llevo”, destacó el peleador que se retira como el mejor pagado en la historia del boxeo con dos cheques que superaron los 100 millones de dólares por 78 minutos de contienda.

Sin embargo, Floyd reconoció que McGregor le cae mal sin importar que todo ya quedó en el pasado, aunque lo describió como a un rival tozudo, valiente y orgulloso que arriba del ring demostró grandeza. Pero ese detalle fue el aliciente para buscar ese nocaut que pusiera punto final a su carrera.

“Para poderlo lograr decidí no boxear mucho en el último mes, para evitar cualquier tipo de lesión que me pudiera meter en problemas y al final lo logré. Ahora sé que me recordarán siempre como un ganador, sin importar nada más. Mi récord me avala”, señaló.

En busca de su sucesor.

A pesar de su retiro Floyd Mayweather reconoció que no podrá estar muy alejado del boxeo y permanecerá ahora como promotor.

“Sé que ya lo dije antes, pero esta vez no regresaré. Hay muchos jóvenes leones hambrientos allá afuera y ahora mi meta será encontrarlos hasta que encuentre al nuevo Floyd Mayweather, pero no será fácil, necesitaremos de mucho trabajo”, declaró.

Floyd reveló que una de las principales razones por las que no saldrá del retiro por tercera ocasión es su familia y el tiempo que ha tenido que tuvo que sacrificar para mantenerse como número uno del mundo.

“Trabajé día y noche para estar en donde estoy y siento que ahora le debo a mi familia la oportunidad de estar para ellos. Tengo 40 años y llevé mi cuerpo a límite, merezco un descanso”, finalizó.

Efectividad‪ vs. Mayweather

McGregor 26%

Berto 16%

Pacquiao 19%

Maidana II 22%

Maidana I 26%

Canelo 22%

Márquez 12%