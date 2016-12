Mayweather, el del mal ejemplo

Ciudad de México

Floyd Mayweather llegó para cambiar la forma en la que se hace el boxeo, pues no solo pagó por la liberación de su contrato (750 mil dólares), sino que logró convertirse en el agente libre con mayor poder en la historia del deporte moderno registrando bolsas de ensueño.

Con menos de 40 años, Mayweather dictó una forma diferente de construir una carrera y supo explotar hasta la animadversión que generó en una gran fracción de fanáticos.

El peligro controlado arriba del ring, sumado a un estilo de gran habilidad pero poco espectáculo, y un buen aparato mercadológico abajo fueron movimientos que lo catapultaron logrando crear a ese séquito de seguidores que amándolo u odiándolo lo siguieron hasta que decidió poner pausa a su carrera.

Dos inmortales desmenuzaron para La Afición el efecto Mayweather que ahora tiene al boxeo contra las cuerdas.

ROY JONES JR. Estados Unidos 4 divisiones conquistadas Años activo: 1989-2017

“Por ejemplo, JC Chávez peleó con todos. Sabíamos que podíamos ganar o perder. Se trata de hacerlo por los fans”

“Las superestrellas de hoy hablan por hablar. Antes no decíamos que éramos los mejores, lo demostrábamos”

“Cambió la forma de ver el boxeo y es complicado no querer seguirlo porque hizo más dinero que cualquiera”

“Si alguien intenta hacer lo que Floyd, no funcionará. Al fanático no le gustó porque no obtenemos lo que queremos ver”

“Si tenemos un gran atleta, lo queremos ver con retos al menos ante el siguiente mejor y no ante tipos cualquiera”

“El boxeo es el peor deporte para perder, pues si pierdes, dicen que ya no sirves para esto. Y no es el caso...”

“En UFC los tipos pierden y no pasa nada, le vuelven a poner a otro buen peleador y dan una buena pelea”

“Floyd ganó mucho dinero porque probó que es indescifrable. Es uno de los más inteligentes que ha llegado”

“La solución sería que los mejores se enfrentaran y así podrían competir. Solo que perder aquí cierra las puertas”

ROBERTO MANO DE PIEDRA DURÁN Panamá 4 divisiones conquistadas Años activo: 1968-2001

“Cuando nosotros estábamos no había tanto dinero. Antes se peleaba por orgullo, por nuestro país y por nuestra gente”

“En esos tiempos los del ranking eran los peligrosos y los enfrentábamos. Eso nos hacía buenos peleadores”

“Es la única forma de conseguir el dinero y fama, aunque al mismo tiempo es la muerte, porque el boxeo es peligroso”

“La bolsa más grande que me gané fue con Sugar Ray Leonard y fue de 10 millones de dólares, que era una enormidad”

“Para los de antes, como yo, Mayweather no es el mejor del mundo. Solo da rabia verlo cada que se sube al ring”

“Lo que pasa es que Mayweather entró en una época donde no hay boxeadores buenos y lo que sobra es plata”

“Con la pelea de Pacquiao ganaron un dinero que nosotros no nos pudimos ganar en toda nuestra carrera”

“Da coraje ver que no hay buenos, que más que nada son regulares. Que ganan un montón de dinero y no hacen nada”

“Si Mayweather hubiera nacido en la época de nosotros, los grandes, sin duda hubiera sido del montón”