Los insultos entre Mayweather y McGregor

La pelea de Floyd Mayweather y Conor McGregor es una de las más esperadas del año. Dicha especulación ha incrementado cada vez más por el ambiente tenso que han creado ambos entre ellos, al aprovechar cada oportunidad para lanzarse insultos.

Durante la gira promocional de la pelea, el boxeador estadunidense y el peleador irlandés dejaron las formalidades de lado y no dudaron en amedrentarse el uno al otro, desde ataques verbales hasta mensajes en sus vestimentas, los cuales no se libraron de la polémica.

A continuación, un recuento de lo que ha pasado antes de la pelea.

El 'fuck you' en el traje de McGregor

Durante la conferencia de prensa en Los Ángeles, Conor utilizó un impecable traje azul que ocultaba un mensaje para calentar el ambiente entre él y Mayweather.

Entre las líneas de su saco y pantalón se podía leer repetidas veces fuck you (jódete), un claro mensaje hacia su contrincante, a quien no dudó en molestar por utilizar una vestimenta más informal, al considerarlo un pobre y señalar que "no le alcanza ni para comprar un traje".

En esa misma conferencia, The Notorious advirtió que iba a noquear a Money, quien no se inmutó ante las declaraciones.

Las 'linduras' en Toronto

Durante la segunda conferencia de prensa, Floyd Mayweather utilizó a manera de burla una bandera de Irlanda a manera de capa, en tanto su oponente exhibió una mochila con un fajo de billetes, en referencia a los problemas con el fisco que tiene el estadunidense.

Ante las críticas sobre su modo de pelear, Money aseguró que "dicen que soy correlón, y si, con 49-0 corro, pero al banco", además de agregar que "esto es entretenimiento" y le darán a la gente lo que quieren ver y oír.

La lluvia de insultos en Nueva York

En la tercera comparecencia ante los medios, Conor McGregor cambió los trajes por una vestimenta más exótica, algo que Floyd no pasó por alto.

El peleador de UFC llegó con un abrigo y sin camisa, enseñando los tatuajes de su cuerpo, en tanto el estadunidense le lanzó billetes y repitió el uso de la bandera irlandesa como capa, similar a como pasó en Toronto.

La tensión creció cuando el equipo de seguridad de Mayweather comenzó a acercarse y rodear a The Notorious, por lo que los guardaespaldas de este último intervinieron, si bien la situación quedó en un susto.

Continúan las fricciones en Londres

En la última parada de la gira promocional, Conor aseguró que iba a reventar el pugilismo en su debut y aseguró que va a "poner a dormir" a Mayweather con un noqueo.

Por su parte, el boxeador norteamericano señaló que "llevará a la escuela" al irlandés y le recalcó que su récord se mantiene sin derrotas, en cambio "a ti ya te vencieron".

Sobre los cuestionamientos sobre si no tiene oportunidad para imponerse a Money, McGregor aseguró que "así he peleado toda mi vida".

Conor McGregor llama monos a afroamericanos

El irlandés se convirtió en el centro de la polémica tras comparar a la gente afroamericana con simios.

Durante una entrevista en la que fue cuestionado si podría vencer a Rocky Balboa en la película Rocky III, el peleador respondió "Estoy tratando de recordar cuál era Rocky III. ¿Era es la que está en el gimnasio de celebridades? No recuerdo si esa es la de los monos bailando o no", un insulto hacia el estadunidense que se le fue de las manos.