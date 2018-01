Rostro de Mayweather estaría en cinturones del CMB

Ciudad de México

Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), dijo que estudiarán la posibilidad de que el rostro de Floyd Mayweather Jr. aparezca en los cinturones que el organismo entrega a los campeones, consciente del legado del pugilista.

Hace unos días, Mayweather Jr. prácticamente exigió que su rostro estuviera en los cinturones de los cuatro organismos más importantes del mundo, algo que no vería mal el titular del CMB.

"Floyd es un boxeador histórico, icónico, así como está Muhammad Ali en el cinturón, quizá no sea mala idea (que esté Mayweather Jr.). Hay boxeadores que representan una era y otros que no tienen (una era en particular), él quizá sea", dijo en los 'Martes de café'.

Luego de que Mayweather Jr. volvió a un ring el pasado mes de agosto, cuando enfrentó a Conor McGregor en Las Vegas, Sulaimán Saldívar expresó que "ya que confirme su retiro se podría considerar algo así".

Asimismo, recordó que hace cuatro años se determinó poner en los cinturones mundiales, además de Ali, a los dos más grandes de cada división, momento en el que Floyd estaba en activo y no era opción, pero ahora están él y otros ya retirados que pudieran estar al nivel de los grandes.

"El CMB es el único organismo con boxeadores en el cinturón, hace cuatro años instituimos poner a los dos mejores de cada división en las 17 divisiones, él no aplicaba; si está retirado tiene mérito, lo vamos a ver, fue campeón en cinco divisiones, tiene mucho mérito en varias".

Finalmente, luego de la posibilidad de crear una nueva división boxística, pues en la máxima categoría en ocasiones las peleas son disparejas por el peso de los contendientes, dejó en claro que diversos estudios han dejado ver lo complicado que sería.

"Es muy difícil médicamente determinar el tema del peso, tenemos mucha información, lo vamos a analizar, pero siento que agregar una división más será difícil", concluyó.