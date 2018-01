Mayweather pide ser homenajeado por organismos

Ciudad de México

Floyd Mayweather quiere que su carrera y su legado, sea recordado de una manera mucho más activa y por eso, ahora desde el retiro, hizo oficial su petición a los organismos rectores para que pongan su rostro en los cinturones de campeón mundial a forma de homenaje.

El autoproclamado The Best Ever (El mejor de todos), reveló sus deseos en una entrevista con la página especializada FightHype.

"Obtuve el cinturón esmeralda. Ellos crean los cinturones, deberían de crear uno con mi nombre. The Money Belt. De hecho, dejaré que el CMB se entere ahora, quiero que todos los peleadores hagan una petición. Necesito mi cara en el del CMB, en el FIB, OMB y AMB. La cara del Padrino debería ir en todos los cinturones", dijo el peleador que decidió retirarse tras noquear en 10 rounds al artemarcialista Conor McGregor en agosto y dejar una marca de 50-0.