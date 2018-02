¿Se nos viene Mayweather vs. McGregor en un octágono?

El 26 de agosto del 2017, la T-Mobile Arena de Las Vegas fue testigo de una de las peleas más esperadas, y polémicas, de la historia; dos disciplinas distintas aportarían a su máximo representante para una contienda donde el morbo de ver la unificación de las artes marciales mixtas y el boxeo imperaba sobre el espectáculo deportivo.

Luego de dos años de retiro, Floyd Mayweather Jr. regresaba al ring para verse las caras con el campeón de la UFC Conor McGregor. Hecho que al principio parecía más una quimera que otra cosa.

Este evento pugilístico, se gesto tras constantes 'ataques' por medio de las redes sociales; dicha controversia, influyó para elevar las expectativas de la denominada 'Pelea del Siglo', seudónimo inapropiado, gracias a la decepcionante función que finalizó con un nocaut técnico a favor de 'Money' en el décimo round.

Con el resultado, el oriundo de Michigan, Estados Unidos, aumentaría su legado a 50-0 (27 KOs); además, marcaría el fin de su carrea en el deporte de los puños, descartando una posible incursión en la MMA.

No obstante, para este 2018 crecieron las esperanzas de ver a Maywether y 'The Notorius' nuevamente en combate, pero ahora dentro de un octágono.

Diversas son razones que alimentan las ilusiones de atestiguar otro show protagonizado por estos atletas, las cuales, son muy similares a las que dieron paso para la 'Pelea del Siglo'.

¿A qué nos referimos? Nada menos que a las recientes publicaciones de Floyd en sus cuentas de Twitter e Instagram, mismas que revisaremos a continuación:

-El pasado 30 de enero, el estadunidense compartió un video donde se le nota subiendo a una jaula donde comúnmente se desarrollan los encuentros de artes marciales mixtas.

-Acto al que McGregor contestó con la frase "jajajaja muy bien. Sigue con ese buen trabajo, hijo. Atentamente, Senior", complementando, después, con una foto en la que aparece junto a su bebé titulada: "Que se jodan a los Mayweathers".

Hahahaha very good. Keep up the good work my son.

Yours sincerely,

