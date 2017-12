Mijares desea retirarse como Campeón Mundial

Gómez Palacio, Durango

El flamante peleador lagunero Cristian Mijares, manifestó su deseo de retirarse del boxeo siendo campeón del mundo, por lo que espera que se concrete la pelea ante Miguel 'Alacrán' Berchelt.

"Estamos en veremos, en negociaciones a un 90 por ciento, se ha mencionado la pelea a nivel nacional, así que mientras tanto estamos moviéndonos en el gimnasio, tranquilos, espero se cierre la negociación y en cuanto me digan le daremos para adelante", expresó el Diamante Lagunero.

Destacó al 'Alacrán' como un gran campeón, "es uno de los mejores de 2017, un chavo que viene joven, fuerte, que le ha ganado a sus rivales contra todos los pronósticos, como al 'Bandido' Vargas, a Miura, a campeones mundiales duros. Para mí es un honor, estaría perfecto que se diera esta pelea", dijo.

El 'Diamante' Mijares dijo que probablemente se logre el combate en Cancún, pero todavía son detalles los que no se han cerrado.



Esto sería para cerrar con broche de oro una carrera productiva dentro del boxeo.

"Si se da la pelea contra el 'Alacrán' por el campeonato mundial, estaré feliz y con la confianza de que lo puedo ganar, pero me voy del boxeo porque quiero, yo dejo el boxeo y no el boxeo a mí, así que estoy emocionado, si se da esa pelea estaré contento, si no también me voy feliz".

Y qué mejor retiro que siendo campeón del mundo, por eso asegura tener la plena confianza de poder coronarse.

"No sería mi última pelea, eran los planes despedirme en mi casa, donde hice mis inicios, donde me hice como boxeador, pero no sabemos, hay muchas cosas pensando en mi retiro, vamos a ver lo que se logra, pero de que habrá una pelea de despedida en Gómez la va a haber", apuntó.

Así cerraría una carrera brillante y Mijares atribuye ese éxito a la disciplina, la pasión y mucha perseverancia.

"Todos conoce de mi carrera, mis inicios, no era del gusto de nadie, me abuchearon, nadie confiaba en Cristian Mijares, en que llegara a ser alguien en esta carrera, ahora estoy al punto del retiro como campeón mundial plata, considerado parea un título mundial súper pluma", concluyó.

cale