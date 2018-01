Cancelación de pelea ante el 'Alacrán' fue por cuestiones ajenas a mí: Mijares

Ciudad de México

El boxeador Cristian Mijares aseguró que fueron complicaciones entre empresas las que ocasionaron que se cayera su pelea con Miguel Berchelt, que estaba programada para el próximo 10 de febrero.

El miércoles el 'Alacrán' Berchelt manifestó su molestia por la cancelación de Mijares para su segunda defensa del título superpluma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), de quien dijo le faltó al respeto, pero el 'Diamante' dejó hoy en claro que no fue su culpa.

"Respeto los comentarios del gran campeón Miguel Berchelt, todo mi respeto, pero sólo aclarar que no fue mi culpa, vengo preparándome desde que se me avisó de la pelea, disciplinándome, no tuve fiestas de fin de año, me tomé en serio la preparación", dijo.

En la presentación de lo que será el año 2018 para Promociones del Pueblo, en colaboración algunas funciones con Cancún Boxing, aseveró que la cancelación fue "por cuestiones ajenas a mí, no fue que no quisiera la pelea, al final de mi carrera y casi en el retiro desaprovechar una oportunidad así sería increíble".

Reiteró que su preparación era óptima, pues incluso marcó 139 libras en el prepesaje de 30 días, "me avisaron antier que no iba la pelea por cuestiones ajenas a mí. Así es el boxeo, pero quiero aclarar que no fue por mí que no haya aceptado la pelea".

Con una carrera exitosa, tres veces campeón mundial supermosca y monarca Plata pluma, dijo que platicará con los promotores Pepe Gómez y Memo Rocha para conocer el por qué de la cancelación, "vamos a ver, pero por algo pasan las cosas".

Seguro de que el 'Alacrán' Berchelt defenderá su título el 10 de febrero y que se mantendrá como campeón mucho tiempo, Mijares reiteró que este 2018 será el último año de su carrera profesional, así que está feliz de lo conseguido, aunque le hubiera gustado irse como campeón mundial.

"Estaba dispuesto y por qué no, pensaba en ganar, así pasan las cosas, me voy feliz del boxeo en dos tres peleas más. Me hubiera encantado irme como campeón, me sentía capaz de disputarlo ya que es mi último año, dije que a los 36 años me iba y ya los cumplí".

El promotor Pepe Gómez, por su parte, dijo que desde el 18 de diciembre tenía confirmado todo, pero después no coincidieron en algunas situaciones, "son fechas y acuerdos que a veces en las negociaciones se dan o no, es normal".

Confirmó que buscaban que se transmitiera en las dos televisoras más importantes de México, además de que hacerla en la Plaza de Toros no daba los beneficios que se tendrán en la Arena Oasis Cancún.

Tras descartar por completo que Mijares haya rechazado la pelea, dijo que reprogramarán al "Diamante" para el 17 de marzo y que apoyarán en todo lo posible la pelea del 'Alacrán' del 10 de febrero,