McGregor 'troleó' a Mayweather Jr. en Twitter

Conor McGregor 'troleó' a Floyd Mayweather Jr. durante el anuncio de su pelea del próximo 26 de agosto en Las Vegas, un combate que se está calentando en Twitter.

TE RECOMENDAMOS: Mayweather boxeará contra McGregor en agosto 26.

THE FIGHT IS ON. pic.twitter.com/KhW0u3jRft