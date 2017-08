El ‘fuck you’ de De la Hoya a la pelea Mayweather-McGregor

Ciudad de México

La pelea entre Floyd Mayweather y Conor McGregor, programada para este sábado 26 de agosto en Las Vegas, ha generado todo tipo de reacciones tanto positivas como negativas entre la gente.

Óscar de la Hoya, ex boxeador mexicano y promotor se manifestó en redes en contra de este duelo, el cual considera que daña al boxeo.

FUCK YOU #MayweatherVsMcGregor BOTH OF YOU ARE DISRESPECTING THE SPORT OF BOXING #CaneloGGG Sept 16th https://t.co/SX1Co1Uuj8 — Oscar De La Hoya (@OscarDeLaHoya) 25 de agosto de 2017

“Fuck you Mayweather vs. McGregor, both of you are disrepecting the sport of boxing (Jódete (pelea) Mayweather vs. McGregor, le están faltando el respeto al deporte del boxeo”, fue el tuit que De La Hoya lanzó, además de destacar la pelea que sostendrán Gennady Golovkin y Saúl Canelo Álvarez el próximo 16 de septiembre, la cual él llevaba años buscando hacerla posible.