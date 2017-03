UFC se quita del camino de McGregor para enfrentar a Floyd

Ciudad de México

Todo se alinea para Conor McGregor enfrente a Floyd Mayweather.

Lo que hace unos meses lucía imposible, pues la UFC se oponía a que su más grande estrella brincara a un terreno desconocido, ahora no se ve tan lejano y, a pesar de que aún no hay ni sede ni fecha, el presidente de la compañía de artes marciales mixtas, Dana White, aseguró que no podría privar al campeón MMA a acceder a la bolsa más grande de su carrera.

"No tiene mucho sentido para mi negocio, pero nunca evitaría que Conor hiciera ese tipo de dinero", declaró White en entrevista con el portal TMZ.

White aseguró que otra de las opciones que hay para el campeón ligero de la UFC es el estadunidense Tony Fergurson, pero habrá que esperar.

De paso, Dana aseguró que el rumor de que la T-Mobile Arena, de Las Vegas, estaba ya apartada para el duelo entre 'Money' y McGregor, para el 10 de junio, no tiene nada que ver con la UFC.

Mayweather, quien en días anteriores aseguró que descolgaría los guantes y regresaría al boxeo sólo por el monarca irlandés, parece logró su cometido de acercar la pelea que le significaría al menos otros 100 millones de dólares en una sola noche de combate.