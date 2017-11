Mayweather hace sonar la caja registradora

Ciudad de México

Por si alguien pensaba que no había dinero más fácil que peleando de nuevo ante Conor McGregor, Flody Mayweather acaba de demostrar lo contrario.

El ex campeón mundial no deja de sumar adeptos a su larga lista de inversiones, además del próximo lanzamiento de su gimnasio en Los Ángeles, Money May dio a conocer que firmó un acuerdo, con un cheque de seis cifras de por medio, con un casino virtual que tiene aplicaciones para celular.

Wild Poker utiliza la imagen del afamado boxeador, famoso por sus cuantiosas apuestas, y permite al usuario participar del juego usando los personajes disponibles y aunque no se apuesta con dinero real, se puede pagar por mejoras para los personajes y así obtener ventaja en la mesa.

"Wild Poker lleva el póker al siguiente nivel. Un nuevo nivel de estrategia con las mejoras. Esto es lo que sigue", declaró Floyd Mayweather quien recientemente anunció su retiro al volver a superar la marca de 250 millones de dólares al enfrentarse a Conor McGregor.