McGregor se burla de Mayweather por entrenar MMA

Conor McGregor no tardó en pronunciarse al video publicado por el boxeador Floyd Mayweather en donde éste último aparece entrenando artes marciales mixtas en un octágono propio de la UFC, disciplina dominada por el peleador irlandés de 29 años.

"Jajajaja. Muy bien. Sigue con el buen trabajo, hijo mío", escribió el peleador en su cuenta de Twitter.

Hahahaha very good. Keep up the good work my son.

Yours sincerely,

Senior. https://t.co/Qk3U69isTS