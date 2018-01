“Yo feliz si me dan la oportunidad de pelear en Canelo-Golovkin 2”: 'Chocalatito' González

Ciudad de México

El anuncio de la revancha entre el mexicano Saúl “Canelo” Álvarez y el kazajo Gennady 'GGG' Golovkin, para el 5 de mayo, en un escenario por conocerse, ha provocado que en Nicaragua el cuatro veces campeón del mundo, Román 'Chocolatito' González, esboce una sonrisa, como si en el fondo pidiera a gritos estar ahí.

No habría ocasión más idónea para que González regrese después de un 2017 pantanoso, y él lo sabe, aunque reconoce que no está en sus manos, todo depende de las gestiones de su promotor internacional, el japonés Akihiko Honda, de Teiken Promotions.

“Yo estaría feliz si me dan la oportunidad de pelear ahí. Si me lo proponen, aceptaría sin pensarlo. Pero no me han comentado nada todavía”, señaló 'Chocolatito' este martes en Managua, exactamente en el gimnasio Róger Deshón, donde se mantiene entrenando con su nuevo equipo de trabajo conformado por el adiestrador Gustavo Herrera y el preparador físico Alfredo Corrales.

“Me verían miles de personas alrededor del mundo, yo estaría contento, espero en Dios que me den la oportunidad”, visionó el tetracampeón, quien en su último compromiso el pasado 9 de septiembre en Carson, California, Estados Unidos, fue noqueado por el tailandés Srisaket Sor Rungvisai mientras encabezaba la función “Superfly”.

Carlos Blandón, apoderado del nicaragüense, dejó saber que existen posibilidades de que la unión se dé. “Efectivamente, Román podría ser semiestelar de ‘Canelo’-Golovkin”, apuntó.

Campamento en Costa Rica

El trabajo de “Chocolatito” este martes fue de casi tres horas en las que sudó la gota gorda. Primero realizó una sesión de sparring con un boxeador amateur, luego trabajó la agilidad de sus piernas, un poco de fuerza en sus brazos con pequeñas pesas, saltó la cuerda, hizo abdominales y para finalizar se estiró.

“A Costa Rica nos vamos a ir a hacer campamento, es un hecho”, adelantó.

Para la revancha con Rungvisai, Román había viajado a entrenar a Japón, donde fue guiado por Sendai Tanaka.

“Ya hemos avanzado en el trabajo para mi siguiente pelea. Estoy motivado. De momento ando en 135 libras, pero cuando me vaya a Costa Rica lo deseo hace en 128”, concluyó González.