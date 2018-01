'Chatotón' volverá a regalar sonrisas por novena ocasión

Torreón, Coahuila

Movimientos a nivel nacional e internacional, buscan recaudar juguetes para regalar algo de felicidad a los niños de escasos recursos o en situación de abandono, labor que a nivel local realiza el boxeador profesional, Daniel "Chato" Noriega, en una actividad que el llama "El Chatotón", la cual cumple este 2018 nueve años.

La entrega de juguetes, se realizará en medio de un ambiente de fiesta este próximo domingo 7 de enero en el poniente de Torreón.

"Me siento muy contento y feliz de llevar un poco de lo que la gente me ha dado en mi carrera, ya llevó rato haciéndolo de manera desinteresada, no es algo nuevo, ya llevamos una buena cantidad de juguetes, pero faltan muchos", comentó Daniel Noriega, quien invitó a la gente a donar un juguete nuevo, para niño o niña y darles así un poco de felicidad en esta época del año.

Recordó a la gente o empresarios locales que quieran apoyar la causa, pueden acudir a dar su donativo al Gimnasio Sport Center que se ubica en bulevar Revolución, casi esquina con Colón.

El recorrido estará por colonias como la 1 de mayo, San Joaquín, La Durangueña, San Carlos y Benito Juárez, por mencionar algunas.



Habrá piñatas, brincolines, botargas, bolos y por supuesto, muchos juguetes, que serán entregados por el propio boxeador.



Recordó que el primer "Chatoton" fue hace 9 años en la colonia Estrella, una que se ubica a espaldas de la Zaragoza Sur, donde dijo, reunió cerca de 5 mil juguetes, quedando impresionado por la respuesta de la gente de la Comarca Lagunera.

"El Chatoton surgió un día que le regalé a mi hijo un aparato electrónico, un PSP, a los tres días lo perdió, él tenía un tambo lleno de juguetes, escogió sólo dos y el resto los fuimos a regalar, él me acompañó a obsequiarlos, ahí nació el primer Chatoton", comentó.

