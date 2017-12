Habría versión femenina del combate Mayweather vs. McGregor

Ciudad de México

El tener en su poder todos títulos mundiales y dominar el boxeo en Europa no es suficiente, la noruega Cecilia Braekhus quiere más retos y eso puede incluir una pelea en Las Vegas ante la peleadora de artes marciales mixtas Cris Cyborg, en lo que podría ser la versión femenina de 'Mayweather vs. McGregor'.

"Acabo de terminar una sesión con Chris Cyborg en Los Ángeles para ayudarla de cara a su duelo con Holly Holm y ella me dijo que está interesada en hacer boxeo profesional y a mí me encantaría hacer una pelea así. Creo que mezclar boxeo y artes marciales mixtas sería como una versión femenina de Mayweather vs. McGregor. Teniendo a la mejor peleadora libra por libra y Cyborg una de las peleadoras de artes marciales más duras del momento. Sería enorme, algo global", dijo en entrevista con La Afición la peleadora que mantiene foja de 32-0 con 9 KOs y que se mantiene como campeona desde el 2009.