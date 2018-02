Carlos Cuadras cae contra McWilliams Arroyo

Enviada, Los Ángeles

El camino para recobrar el título mundial de Carlos Cuadras tomó un desvío el sábado por la noche, luego de que cayó por decisión mayoritaria ante el peleador boricua McWilliams Arroyo en un duelo por el título plata del Consejo Mundial de Boxeo.

El sábado por la noche, tras haber recorrido los 10 rounds en los que fue pactada la pelea, los jueces entregaron tarjetas de 95-95, 98-92 y 97-93.

Desde el arranque de la contienda el peleador boricua impuso su pegada y velocidad, manejando los espacios arriba del ring. Con combinaciones nutridas hizo retroceder al mexicano y con amarres logró cortar poco a poco la movilidad de las piernas, lo que a la larga llevó al sinaloense a ser un blanco mucho más estático.

“Me sentí muy amarrado y tieso toda la noche. No podía hacer lo que quería. De condición me sentí muy bien, pero no salieron las cosas”, declaró el mexicano que aspiraba a un triunfo para convertirse en el retador al título mundial.

Cuadras buscó hacer adaptaciones en su estilo y buscar espacios que le permitieran colocar sus golpes, pero sin un golpe de poder que le granjeara el respeto de su adversario poco a poco se fueron apagando las posibilidades de acortar las diferencias en las tarjetas.

Aunque Cuadras lució mayor efectividad en el primer tercio del cuelo, Arroyo logró meter sus mejores golpes, logrando lastimar en varias ocasiones al Príncipe Cuadras, sobre todo cuando aterrizaba a las zonas blandas.

“Arroyo hizo una pelea muy inteligente y no dejó trabajar bien a Cuadras. Fue una muy buena pelea”, declaró al final de la contienda Abel Sánchez, nuevo entrenador de Cuadras y también el que dirige la esquina de Gennady Golovkin.

Con esta derrota, Cuadras sumó su tercer descalabro profesional – sumado en sus últimas cuatro salidas – y alejó la posibilidad de recuperar su calidad; mientras que el boricua mejoró su foja a 17-3 con 14 nocauts.

Sorprende en Inglewood.

En un duelo pactado a 8 episodios, la mexicana Anahí Torres dio un dura bienvenida a la australiana Louisa Hawton en su debut en América y de paso conquistó la diadema internacional minimosca del Consejo Mundial de Boxeo que se encontraba en juego.

La de Texcoco impuso la experiencia acumulada en 35 encuentros profesionales para contragolpear y someter a una peleadora que marchaba invicta en 7 encuentros y que por primera vez se presentaba en América.

Tras la contienda, en la que requirieron llegar a las tarjetas, Anahí mejoró su foja profesional a 17 victorias, 17 nocauts y un empate; mientras que Louisa quedó con 7-1 con tres nocauts.