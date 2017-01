Se pacta pelea Canelo vs. Chávez Jr.

Tras casi cinco semanas de pláticas intensas y cambios repentinos en las condiciones los peleadores mexicanos Saúl Álvarez y Julio César Chávez Jr. llegaron a un acuerdo para pelear en mayo en Las Vegas.

En su cuenta oficial, Canelo fue el que dio a conocer la noticia del encuentro en donde no estará en juego la corona súperwelter de la Organización Mundial de Boxeo que ostenta . La pelea está programada para ser el 6 de mayo solo falta por definir la sede ya sea en Texas o en Las Vegas, fecha en la que usualmente Canelo tiene acción.

"Es oficial mi próxima pelea será en mayo. Ahora si como me gusta. Hablar arriba del ring y a taparle la boca", decía el mensaje.

Canelo y Chavez Jr pactaron la pelea en 164.5 libras (74 kilos 615 gramos), dentro de la negociación al ex campeón sinaloense se le ofreció una bolsa asegurada de 7 millones de dólares, con un porcentaje de Pago por evento de 6 dólares por cada compra hasta las 600 mil contrataciones y subirá a 13, lo que le generaría ganancias al rededor de 16 millones de dólares por el pleito.

Pero así como llega una buena bolsa, Chavez Jr. estará obligado a marcar las 164.5 libras, si no por cada una de las libras por las que sobrepase el limite tendría que pagar un millón de dólares.

