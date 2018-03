‘Canelo’ dio positivo por Clembuterol previo a pelea ante Golovkin

Ciudad de México

En examen antidoping voluntario, el pelador mexicano Saúl Álvarez arrojó positivo por clembuterol, anunció hoy la promotora Golden Boy Promotions.

De cara al duelo de desempate que sostendrá el 5 de mayo ante el campeón Gennady Golovkin, Canelo, quien ya se encuentra en preparación, arrojó positivo por niveles mínimos de la substancia, y por considerarse que fue por consumo de alimento contaminado el pleito, al parecer, no corre riesgo de cancelación.

Aún así, Tom Loeffler – promotor de Gennady Golovkin – no ha dado declaración oficial.

"Soy un atleta que respeta el deporte y esto me sorprende y me molesta porque nunca me había ocurrido", declaró Álvarez en el comunicado. "Me someteré a todas las pruebas que se me requiere para aclarar esta vergonzosa situación y confío en que al final la verdad prevalecerá", abundó, el peleador que arrancó preparación en México pero que se moverá a Estados Unidos, después de este incidente.

De acuerdo a declaraciones del director del laboratorio SMRTL, acreditado por VADA para realizar las pruebas exámenes, declaró que "los niveles están en el rango consistentes a lo que se espera de carne contaminada".

No es la primera ocasión en la que un peleador tricolor arroja positivo en las pruebas, en el pasado campeones como Érik Morales, Francisco Vargas, Luis Nery también encararon este tipo de problemas.

“Vamos a seguir el protocolo consistente en los casos anteriores. Considerando los niveles y considerando que Canelo se inscribió desde hace muchísimas peleas. Mi opinión preliminar es que se trata de un problema de alimentación. Es una realidad que nuestro tiene un problema de salud con ese tipo de substancias”, declaró Mauricio Sulaiman, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, organismo que participará con su cinturón en el duelo de revancha.

Según la declaración de Golden Boy Promotions, Álvarez ha resultado negativo a decenas de pruebas en sus últimas doce peleas.