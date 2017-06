T-Mobile Arena será el escenario de la pelea entre Golovkin y el 'Canelo'

A través de su cuenta oficial de Twitter, Golden Boy Promotions confirmó que el T-Mobile Arena, en Las Vegas, será el lugar en donde Gennady Golovkin y 'El Canelo' Álvarez, la cual se llevará a cabo el próximo 16 de septiembre.

En dicho escenario también tuvo lugar el combate entre el pugilista jalisciense en contra de Julio César Chávez Jr., el pasado 6 de mayo, en donde Álvarez resultó victorioso.

Asimismo, en dicha pelea no habrá un título de por medio, sin embargo el CMB mantendrá el cinturón Huichol que se manejó durante la pelea entre 'El Canelo' y Chávez.

It's official!!! We're going back to Vegas! T-Mobile Arena will host the Fight of the year #CaneloGGG#VegasBabypic.twitter.com/VchQ08JpYh