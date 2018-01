Brandon Ríos buscará despejar dudas ante Danny García

Ciudad de México

Lo único que pedía el ex campeón Brandon Ríos era una oportunidad más, una pelea que le permitiera mostrar que no es un peleador "tonto y rudimentario, como me califica la gente", declaró en entrevista con La Afición.

La petición le fue concedida y ahora el peleador mexicoamericano tiene proyectado un encuentro para el 17 de febrero en Las Vegas, ante el también ex monarca Danny García. Una eliminatoria mundialista que los acercaría al campeón Keith Thurman.

"Mis errores del pasado dejaron una huella y no voy a echar la culpa a alguien más, fueron mis errores. Pero más allá de hablar y de prometer lo que quería era una pelea, una gran pelea, pues se que un buen resultado será la forma ideal de callarlos. Sólo tengo que demostrar que sé hacer todo mucho mejor de cómo lo he hecho hasta ahora", reconoció el peleador de 31 años que ha caído en una serie de altibajos que lo llevaron a fracasar en un par de intentos de recuperar un campeonato.

De nueva cuenta con Robert García en su esquina, 'Bam Bam' Ríos asegura que ha regresado a sus orígenes y subirá al ring a demostrar que es mucho más que la imagen que generó el fanático a raíz de sus últimas presentaciones.

"Será una pelea muy buena, pero muy dura. Danny es un buen peleador, pero con una buena preparación y estrategia le podré competir al nivel y darle una pelea para que recuerde. Es mi objetivo poder demostrar que tengo material para estar en el más alto nivel", dijo el californiano quien fue campeón ligero de la Asociación Mundial de Boxeo y que mantiene una foja de 34-3-1, con 25 KOs.

En sus últimas seis salidas, el peleador de Oxnard, sufrió sus únicos tres descalabros. Perdió el invicto ante Mike Alvarado, para después ser superado por Manny Pacquiao y un año después noqueado por Timothy Bradley.

"He madurado, ahora siento que soy una persona mucho más consciente y sé lo que tengo que hacer para recobrar el camino y que mejor que junto a alguien que me conoce tan bien como Robert. Juntos podremos sacar una estrategia que haga daño a Danny García y así tener la oportunidad por el título del Consejo Mundial de Boxeo, un cinturón que siempre he querido tener", agregó.

Aprovechando la inactividad del boricua Danny García, quien no se sube a un ring desde que fue destronado por Thurman, Brandon aseguró que pretende llevar la pelea a un territorio hasta ahora desconocido para su rival y rememorar aquellas batallas que dieron los boricuas ante los mexicanos.

"Es un reto, uno muy importante para mi carrera, pues de este resultado dependerán muchas cosas. Yo estoy trabajando fuerte no sólo por eso también porque quiero probar que se equivocan conmigo, que soy mucho mejor de lo que creen. Esto va por mi", finalizó.