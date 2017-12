Con dolor y convicción lagunero gana bronce en box

San Pedro, Coahuila

Sin recursos económicos ni equipo de boxeo propio y además con la carga moral adversa por el recién suicidio de su hermana, Cristián Gerardo López de 22 años, obtuvo una medalla de bronce en el 'Torneo Nacional de Primera Fuerza Elite'.

Cristián viajó a la competencia en Monterrey, Nuevo León, sólo con el espíritu y la pasión que siente por el boxeo.

Con mucho orgullo, compartió que no le fue fácil ganar la de bronce, ya que sentía una gran tristeza por la pérdida de su hermana menor.

Comentó que se le presentó una oferta en Canadá para prepararse y debutar profesionalmente, pero dijo no cuenta con una visa ni con recursos económicos.



Este episodio de su vida le afectó en su estado anímico y psicológico, pero aún así nunca renunció a su entrenamiento y a participar en la competencia durante el primero de diciembre.

Expuso que ahora está solo, ya que sus padres fallecieron desde cuatro años, pero conserva la firme convicción de convertirse en un boxeador profesional, en busca de gloria y la consagración.

Explicó que su entrenador Isaías Ruiz, lo prepara en los paseos públicos, en calles de las colonias y a puño a limpio golpea los costales y realizan sparring con golpes marcados.

"Me siento triste porque el Departamento de Fomento Deportivo del Ayuntamiento, no me apoya con material y recurso económico para poner en alto a San Pedro en este difícil y rudo deporte".

"No busco ser una carga para las autoridades municipales, sino reclamar un presupuesto que este departamento posee para alentar al deporte sampetrino. Recuerdo que el alcalde cuando andaba en campaña prometió fomentar el deporte", finalizó.

