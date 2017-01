Boxeadores mexicanos definen sus prioridades

Ciudad de México

Mucha actividad y peleas con nombres interesantes son los principales deseos de los campeones y contendiente mexicanos para el 2017.

Durante el Café con Mauricio Sulaimán, reunión semanal en las oficinas del Consejo Mundial de Boxeo, se dieron cita campeones como Francisco Vargas, Ibeth Zamora, Alejandra Jiménez y Zulina Muñoz, así como contendientes mundiales de primera línea como Rey Vargas, Saúl Juárez y Dante Jardon.

"Este año empieza muy fuerte y con una gran noticia para el boxeo femenino. Yazmín Rivas abre el mercado estadounidense para el boxeo femenil peleando este fin de semana en Nueva York", señaló Sulaimán Saldívar, quien espera que esta sea una nueva etapa para el boxeo de guantes rosas.

Cada uno de los representantes dio a conocer algunos de sus planes para el ciclo que recién arranca.

El 28 de este mes en Indio, California, después de una larga ausencia, Francisco Vargas regresa a los encordados para poner en juego la diadema súper pluma del Consejo Mundial de Boxeo ante su compatriota Miguel Berchelt.

"Estoy muy contento de que ya voy a regresar. Vuelvo de un receso que era necesario para poder sanar mi cuerpo y funcionó muy bien pues regreso ansioso y lleno de ganas para subir al ring. Sabemos que a este nivel no hay pelea sencilla, sé lo que es defender un título y estoy preparado para lo que sea", dijo el peleador que por segundo año consecutivo fue reconocido como pelea del año en sus defensas de campeonato.

Mientras que las titulares Ibeth Zamora (mini mosca), Alejandra Jiménez (completo) y La Loba Muñoz (súper mosca) están en busca de regresar lo más pronto posible al encordado, pues quieren tener un 2017 muy activo.

"Yo ya estoy desesperada, quiero volver. Soy la primera campeona mexicana de peso completo y en mi 2016 estuve parada. ¿Mis promotores?, bien gracias. Pero yo estoy dispuesta a hacer lo necesario para volver y defender, quiero seguir demostrando", sentenció La Tigre Jiménez, quien en el momento le fue ofertada una segunda pelea ante Martha Salazar, la de revancha.

Por su parte, Rey Vargas - el contendiente que está a poco más de dos meses de su primera oportunidad mundialista - habló sobre la importancia de mantener un buen campo de entrenamiento que le de bases sólidas para conquistar la corona vacante supergallo en un encuentro que tiene pactado en Inglaterra ante Gavin McDonnell.

"Ese título ya tiene mi nombre. pero reconozco que tenemos una pelea dura. No me importa que tenga que ir a su patio trasero, No quiero ser solo un campeoncillo y por eso me estoy preparando para dar una pelea a la altura que demuestre que soy mucho más peleador que él (McDonell)", finalizó el peleador de Otumba, Estado de México, quien viajará a Inglaterra a principios de febrero en busca de conquistar el primer campeonato mundial.