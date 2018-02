Boxeador británico muere tras ganar combate

El boxeador británico Scott Westgarth falleció el domingo, solo unas horas después de haber ganado un combate el sábado.

Westgarth, que tenía 31 años, fue llevado de urgencia al hospital tras ganar a Dec Spellman, pero falleció en las primeras horas del domingo, confirmó la Federación de Boxeo Británica.

"Dios bendiga a Scott Wesgarth. Un joven hombre ha fallecido haciendo un trabajo que le gustaba, no tengo palabras", publicó en Twitter el promotor del combate.

Dec Spellman, que perdió el combate, también reaccionó en Twitter: "Continúo rezando por la familia de Scott y sus próximos, descansa en paz mi amigo".



Absolutely heartbroken and lost for words ail continue to pray for Scott's family and the people close to him rest easy my friend 🙏 xxx